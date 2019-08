Chegou para resolver

O governador Belivaldo Chagas (PSD) jura não se arrepender de ter usado na campanha eleitoral o slogan “chegou para resolver”. Pensando bem, ele está certíssimo. Ora, quem foi que resolveu os problemas financeiros de alguns vereadores aliados, nomeando-os em gordos cargos comissionados? Também foi o governador quem resolveu empregar um garotão como secretário de Turismo para agradar um líder político. E você sabe quem resolveu tratar os servidores a pão e água, atrasando salários e ameaçando não pagar o 13º em dia? Foi Belivaldo. Convicto que chegou para resolver, ele fustiga os caluniadores de plantão: “O pior cego é o que não quer ver”, dispara. O homem tá certo em ficar triste com tanto inconformismo. Sem razão, o povo reclama porque as rodovias estaduais estão em petição de miséria, se queixa do desemprego em massa, da insegurança, critica a precariedade da saúde, fala mal das obras paralisadas, etecetera e tal. Isso só deve ser intriga da oposição. Pelo visto, essa gentinha de língua ferina só ficará satisfeita mesmo quando Belivaldo se irritar com tanta injustiça e resolver largar o governo. Misericórdia!

Banco dos réus

Acusado de irregularidades na prestação das contas de campanha, o deputado federal Bosco Costa (PR) senta hoje no banco dos réus. O Ministério Público pediu a cassação do parlamentar porque ele teria gastado além da conta com locação de veículos. Na semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral já cassou os mandatos do deputado estadual Talysson de Valmir (PR), do governador Belivaldo Chagas (PSD) e de sua vice Eliane Aquino (PT). Homem, vôte!

Trânsito louco

Como perguntar não ofende, por que será que a Prefeitura não desenvolve uma ampla campanha de conscientização junto aos motoristas de Aracaju? Todos os dias ocorrem acidentes, geralmente causados por imperícia ou irresponsabilidade dos condutores, porém a Superintendência de Transporte só sabe multar. Desse jeito, fica difícil para Aracaju reconquistar o título de a capital da qualidade de vida. Crendeuspai

Ovo neles

O vereador aracajuano Cabo Amintas (PTB) anda com tanta raiva de alguns políticos que tem aconselhado o povo a jogar ovos em quem promete e não faz. Caso o petebista seja ouvido, muita gente vai ser “ovacionada”, pois o baixo preço do produto estimula a prática da “ovação”. Ademais, o Código Penal prevê punição branda para quem joga ovos em político mequetrefe: detenção de três meses a um ano e multa. Só não vale jogar ovo podre. Danôsse!

De olho em 2020

Dirigentes nacionais do partido Republicanos participarão de dois encontros políticos em Sergipe. Marcados para os dias 19 e 20 próximos, os eventos visam discutir o rumo da legenda com vistas às eleições de 2020. Segundo pastor Heleno Silva, presidente de honra do Republicanos, a executiva nacional respeitará o que ficar decidido nos encontros agendados para Aracaju e Glória. Então, tá!

Bate-boca

O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) e o presidente do Banese, Moacir Mota, andaram se agastando na Assembleia. O emedebista criticou a redução patrimonial e disse que o lucro do banco “é deste tamanhinho”. Sem esconder a contrariedade com as criticas, Moacir disse que não ia discutir “interesses outros”, recorrendo à máxima usada pelo ex-governador Albano Franco: “Sergipe é pequeno e todo mundo se conhece”. Invocado com a indireta, Zezinho retrucou: “Você não sabe é de nada”. Crendeuspai!

Programa Trainee

A YDUQS – holding de Educação em que o grupo Estácio está inserido – abriu inscrições para seu Programa Trainee. A seleção vai até 16 de setembro e os interessados devem se cadastrar no link: portal.estacio.br/trainee . Poderão concorrer a uma das vagas profissionais que concluíram o ensino superior de 2016.2 até 2019.2, ou seja, aqueles que estão no último período dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, Publicidade e Propaganda, Marketing, Matemática, Direito, Psicologia e Pedagogia. Participe!

Voltou atrás

O médico e empresário Jailson Santana de Oliveira se retratou sobre as ofensas dirigidas ao senador Rogério Carvalho (PT). Revoltado com as falsas acusações, o petista foi à Justiça, que obrigou o médico a se desculpar: “Num momento infeliz, publiquei comentários inverídicos contra a honra do senador, o que me leva a pedir desculpas públicas”, escreveu Jailson. É isso que acontece com quem usa as redes sociais para falar mal dos outros sem provas. Vixe!

Conta gotas

O governo de Sergipe começa a pagar, sexta agora, a folha salarial deste mês. Vai Receber depois de amanhã quem ganha até R$ 3 mil, além do pessoal da Educação, Ipesaúde, Sergipe Previdência, Segrase, Agrese e servidores lotados em escolas da Secretaria da Educação, do Esporte e da Cultura. Quem ganha acima de R$ 3 mil só colocará a grana no bolso no distante dia 12 de setembro. Aff Maria!

Primeiro ensaio

Marcadas para domingo próximo, as eleições em Riachão do Dantas podem ser a preliminar do rompimento definitivo do PCdoB com o PT. No pleito para escolher o prefeito daquele município sergipano, os dois partidos estão em lado opostos: A comunista Simone de dona Raimunda enfrenta o petista Pedro da Lagoa (PT). A outra candidata é Manuela Costa (PSC). A disputa entre os dois partidos ainda aliados deve se repetir em Aracaju, pois parte do PT quer apresentar candidato contra o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Marminino!

Direita, volver!

E o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) está mesmo disposto a representar a direitona brucutu nas eleições de 2020. Pré-candidato a prefeito de Aracaju, ele afirma que não pretende se inserir em nenhum bloco de centro, muito menos passar perto da esquerda radical. O sonho de consumo do garoto, que até já adquiriu o controle do PSL em Sergipe, é representar a extrema direita. Tem gosto pra tudo. Cruzes!

