Curso de Marketing Digital realizado na Alese agrada participantes

28/08/19 - 12:55:15

Nesta terça-feira, 28, o instrutor em Marketing Digital, Arruda de Souza, deu continuidade ao segundo dia do Curso de Marketing Digital que vem sendo realizado pela Alese por meio da Escola do Legislativo de Sergipe ( Elese). O curso, que foi iniciado ontem, segunda-feira, tem carga horária de 12h, e reúne jornalistas, assessores políticos, publicitários, administradores , produtores, marqueteiros, além de profissionais de diversas áreas.

Para Arruda, que é especialista em Estratégia Eleitoral, o mercado de marketing politico está banalizado, necessitando de uma melhor estruturação de mercado. ” O mercado do marketing político está caminhando para uma certa “prostituição” , principalmente quando se coloca, nesse contexto, a palavra digital. É como se a comunicação digital fosse o principal pilar do marketing político. O que eu faço com esse trabalho com os assessores é trazer um conteúdo mais denso. E como não há tantas opções de curso no Brasil, eu desenvolvi um curso para colaborar e aumentar a régua profissional no mercado. Em São Paulo eu me tornei um professor associado da Escola do Legislativo. No curso ofertado, a ideia é somar, e partir do que está sendo aplicado, o cursante possa fazer a sua própria ideia”, externou o especialista.

Interação

Os participantes confessam que o curso já deixa saudades e que se sentem satisfeitos com o conteúdo recebido. “O curso tem conteúdo rico, e nos possibilitará aplicá-lo em nossas atividades no dia a dia. Segundo dia está muito bom, e já deixando sabor de saudade. O profissional tem que estar se qualificando, e depende de curso para sua atualização”, disse o assessor parlamentar, Bruno Vasconcelos.

Para o produtor cultural, e assessor político, Rosivaldo Alves, o curso está sendo muito valoroso. “Fiquei muito entusiasmado, fui até a madrugada de hoje fazendo pesquisa sobre planejamento em Marketing Digital. Sou recém formado em Administração de Empresas, o curso veio potencializar o meu conhecimento, principalmente na questão do planejamento, que é um assunto complexo. Curso nos permitiu fazer uma melhor elaboração”, comemora.

De acordo com assessor político, Vinícius José Reis Santos, o curso permitiu uma análise mais profunda do que já vinda sendo aplicado no cotidiano. “E ainda vejo a necessidade de o assessorado compreender melhor a dimensão do que é o Marketing Digital. De que ele, o assessorado, entenda que aquela postagem que pareça ser um bom produto, na verdade, não seria tão positiva assim. Também, de que eles tivessem uma ampla visão do trabalho que a gente exerce, e até mesmo o que acontece nos bastidores, como é feito o nosso trabalho. Compreendo que a compreensão do assessorado irá potencializar o desenvolvimento do nosso trabalho”, avaliou.

Fotos: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo