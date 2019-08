Definida toda programação da V Bienal do Livro de Itabaiana

28/08/19 - 17:00:36

A expectativa acabou! Com menos de 15 dias para a realização da V Bienal do Livro de Itabaiana, a comissão organizadora divulga toda a programação da maior feira literária e cultural do Norte/Nordeste, permitindo que o público escolha o dia que mais lhe agrada para visitar o evento. A feira acontece de 11 a 15 de setembro, no Shopping Peixoto, em Itabaiana.

Com um programação totalmente diversificada e inclusiva, a Bienal abordará nas suas seis áreas temáticas os mais variados assuntos. A estrutura do evento conta com Palco da Palavra, Praça dos Escritores, Pavilhão do Conhecimento, Tenda Cultural, Exposição de Carros Antigos e Pavilhão dos Municípios.

Além disto, no espaço Zannix, palestras e debates acontecerão simultaneamente ao evento. Quer saber mais? Confira a programação aqui.

Por Danilo Cardoso