DEPUTADO LUCIANO PIMENTEL DISCUTE NA ALESE A VENDA DE AÇÕES DO BANESE

28/08/19 - 05:00:44

Nesta terça-feira, 27, o presidente do Banco do Estado de Sergipe (Banese), Fernando Mota, esteve na Assembleia Legislativa para apresentar aos parlamentares alguns números da entidade e o processo que levou a instituição financeira a deliberar, no dia 5 deste mês, pela venda de ações preferenciais do banco. No plenário, o deputado

estadual Luciano Pimentel ouviu atentamente a explanação e destacou seu posicionamento sobre o tema.

“Entendo que a venda de ações do Banese, por si só, não caracteriza a privatização da instituição. O próprio governador Belivaldo Chagas tem sido incisivo ao afirmar que o controle acionário majoritário continuará nas mãos do Governo do Estado e não há intenção de transferir esse controle para iniciativa privada”, considerou Luciano

Pimentel.

Para o parlamentar, a medida adotada pelo banco é uma alternativa que visa aumentar o capital e favorecer o crescimento do Banese. “Com esse aporte de recursos, a instituição poderá fomentar a economia sergipana, através das ações de crédito produtivo e da geração de emprego e renda”.

Fonte e foto assessoria