É sábado, dia 31: Confraternização dos Jogos Regionais NE 2019

28/08/19 - 13:55:51

Participação especial do presidente da Fenae Jair Ferreira e da deputada Érika Kokay

Por Iracema Corso

No próximo sábado, dia 31 de agosto, tem Confraternização dos Jogos Regionais Nordeste 2019 na APCEF/SE. O presidente da Fenae, Jair Pedro e a deputada federal Érika Kokay vão participar deste dia especial ministrando uma palestra sobre os temas ‘Defesa do Empregado e Caixa 100% pública’, às 9h da manhã. Ao meio-dia, haverá uma deliciosa feijoada e muita festa com Dan Chicleteiro.

O presidente da APCEF/SE, Diogo Melo, registrou que será um dia muito especial. “Com muita alegria, recebemos a confirmação de que o presidente da Fenae Jair Ferreira e a deputada Érika Kokay virão até a nossa associação para falar de um tema importante demais para todos os bancários da Caixa. Faremos este debate no mesmo dia em que festejaremos o resultado dos Jogos Regionais. Será um dia de fortalecer a união dos bancários da Caixa. Seja pela festa do esporte ou pelo debate de um tema que interessa e une todos nós”, afirmou.

Conheça os Palestrantes

Jair Pedro Ferreira é empregado da Caixa desde 1989, com lotação atual na Agência Conjunto Nacional, em Brasília (DF). É graduado em Ciências Contábeis. Foi diretor representante dos empregados na Sasse (1996/1999), secretário-geral do Sindicato dos Bancários de Londrina (1994/1996), membro do Conselho Fiscal da Fenae (1993/1996), diretor do Sindicato dos Bancários de Brasília, coordenador da Comissão Executiva dos Empregados (CEE/Caixa). Na Fenae, também ocupou a Vice-Presidência e a Diretoria de Administração e Finanças.

Érika Kokay é bancária da Caixa concursada que ingressou no banco em 1982. Em 2018, foi eleita como segunda deputada federal mais votada do Distrito Federal e atualmente exerce o quarto mandato de uma carreira parlamentar dedicada à luta em defesa dos direitos dos bancários e de uma Caixa Econômica 100% pública, empresa estratégica e fundamental para o desenvolvimento nacional.