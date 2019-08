Seed disponibiliza Cadernos de conteúdos do Pré-Universitário para download

28/08/19 - 09:52:06

Por Ítalo Marcos

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, através do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), disponibiliza em seu portal o link de acesso aos Cadernos do Curso Pré-Universitário 2019. Ao todo, são quatro cadernos completos com 1.850 páginas com conteúdos, exercícios e dicas para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Revisados anualmente, os três primeiros cadernos abordam os principais objetos de conhecimento e as habilidades mais cobradas dos 14 componentes curriculares que compõem as quatro áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias. Já o quarto caderno é dedicado a Redação e ao repertório sociocultural inerente a uma boa produção textual.

Cada um dos módulos faz homenagem a personalidades sergipanas, emprestando seus nomes, sendo o Caderno 1 (Tobias Barreto), Caderno 2 (Fausto Cardoso), Caderno 3 (Manoel Bomfim), e Caderno 4 (Thétis Nunes).

“Esse material é de grande importância na relação dos conteúdos com o Enem, desde a abordagem à metodologia utilizada. Os cadernos são cuidadosamente elaborados por profissionais de todas as áreas do conhecimento, na perspectiva da interdisciplinaridade”, explicou Eliane Passos, diretora do Dase.

Os cadernos podem ser acessados através do endereço: http://www.seed.se.gov.br/arquivos/ARQUIVO.GERAL-M%C3%93DULO.I-PARTE2.pdf