EDVALDO NOGUEIRA DISCUTE NOVOS INVESTIMENTOS PARA ARACAJU COM BNDES

28/08/19 - 14:32:36

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na manhã desta quarta-feira, 28, em seu gabinete, representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para discutir sobre a possibilidade de novos investimentos para a capital sergipana. No encontro, do qual participaram os secretários municipais da Fazenda, Jeferson Passos, do Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio, e o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari, foram expostos diversos projetos da gestão municipal, para áreas definidas como prioritárias dentro do Plano de Obras, a exemplo de infraestrutura, saneamento e mobilidade urbana, e para as quais o banco possui linhas de financiamento.

“Essa foi uma primeira conversa, mas se revelou bastante positiva. A iniciativa de procurar a Prefeitura foi do próprio banco e isso nos deixa muito felizes porque mostra a nossa capacidade e o nível de organização financeira que alcançamos. Quando chegamos na Prefeitura a avaliação não era boa, era letra C. Trabalhamos muito na organização das contas e hoje já obtivemos letra B, permitindo que nossa cidade tenha crédito e atraia financiadores”, destacou Edvaldo.

O gestor ressaltou que novas reuniões serão marcadas para que as tratativas avancem. “Apresentamos uma série de projetos e agora vamos avançar nas discussões para que possamos executar projetos nas áreas fundamentalmente importantes como saneamento, infraestrutura e mobilidade. Tivemos esse primeiro encontro e mais para frente vamos agendar novas reuniões para avançarmos nas negociações”, salientou.

Para o administrador de empresas do BNDES, Fernando Castilho de Araújo, a reunião representa o “fortalecimento da agenda de trabalho com a Prefeitura de Aracaju”. “De um tempo para cá o banco vem com uma agenda de desenvolvimento com a Prefeitura e buscamos esse encontro para fortalecer esse trabalho. Estamos colocando a gestão de Aracaju junto ao BNDES, em um processo de habilitação e estamos buscando, dentro do vasto cardápio de projetos apresentados pela Prefeitura, aqueles que o banco pode apoiar. Foi um encontro muito positivo”, afirmou.

AAN

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA