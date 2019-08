Egressos discutem trabalhabilidade na faculdade Uninassau em Aracaju

Encontro reuniu ex-alunos e acadêmicos dos últimos períodos da Instituição

Por: Suzy Guimarães

Aconteceu, na última sexta-feira (24), na Faculdade UNINASSAU Aracaju, o Encontro de Egressos. O evento reuniu ex-alunos da faculdade e os estudantes dos últimos períodos da Instituição. O encontro foi realizado em forma de oficina e contou com a palestra “Gestão de Carreiras”, ministrada pelo professor Demerson Tavares, coordenador dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Recursos Humanos da UNINASSAU.

Durante a oficina, o professor deu ênfase à importância da aplicação do plano de carreira para o bom desenvolvimento profissional. “Organizamos o evento para manter um bom relacionamento com os ex-alunos e incentivar os que estão no último período, visando medir o nível de trabalhabilidade deles”, explicou a analista de carreiras da UNINASSAU, Rayane Brito.

O diretor da UNINASSAU Aracaju, Yuri Neiman, disse que a Instituição tem um sério compromisso com a trabalhabilidade e, por esse motivo, o Encontro de Egressos é sempre muito relevante. “Além de oferecermos formação acadêmica, temos a missão de facilitar a inserção de nossos alunos no mercado de trabalho. Após os alunos se formarem, o nosso Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreiras (NTEC) faz o acompanhamento deles por dois anos, no sentido de inseri-los com sucesso no mercado profissional”, concluiu.

