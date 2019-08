Fábio Reis propôs abertura de uma CPI das Companhias Aéreas para apurar cartel

28/08/19 - 21:42:21

Em maio, o deputado federal Fábio Reis (MDB) apresentou o projeto de Lei 3073/19 que proíbe as empresas aéreas de cobrarem taxas e multas por remarcação ou cancelamento de passagens, quando solicitado até 30 dias antes do prazo.

Na terça-feira (27), em plenário, junto aos deputados Fábio Mitidieri (PSD) e Fábio Henrique (PDT), Fábio Reis propôs a abertura da CPI das Companhias Aéreas. “Nós, que somos do estado de Sergipe, sofremos semanalmente para encontrar voos viáveis para realizar nossos trabalhos aqui na Câmara Federal”.

Segundo Fábio Reis, “as companhias brasileiras cobram pela marcação do assento, lanche, bagagem, acesso ao Wi-Fi, mas, ao contrário do que se espera, há aumento de passagem”, disse o parlamentar, que espera saber se a similaridade dos serviços e preços caracteriza um cartel no sistema aéreo.