FUNASA SERGIPE IDENTIFICA ÁREAS CONTAMINADAS POR INSETICIDAS

28/08/19 - 14:06:24

Os técnicos do Serviço de Saúde Ambiental da Superintendência da Funasa em Sergipe estiveram no último dia 22 identificando as áreas potencialmente contaminadas por organoclorados (DDT e BHC), que são um composto orgânico encontrado em agrotóxicos.

A visita aconteceu nos municípios de Aracaju e Itaporanga d’ajuda e foi acompanhada pela supervisão de endemias da Secretaria de Estado da Saúde. Dentro em breve, mais localidades estarão sendo visitadas pelos técnicos.

Este levantamento tem como intuito o reconhecimento da responsabilidade sobre áreas onde se manipulou esses inseticidas, anteriormente, no controle de endemias.

Foto assessoria

Por Daniela Domingos