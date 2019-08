Senadora Maria do Carmo, Garibalde, Zezinho e Machado discutem fortalecimento do DEM

28/08/19 - 15:41:06

Nesta quarta-feira (28), os deputados estaduais Garibalde Mendonça e Zezinho Guimarães, junto com o prefeito de Tomar do Geru, Pedrinho de Balbino, mais o presidente estadual do DEM em Sergipe, ex-deputado federal José Carlos Machado, foram recebidos pela senadora Maria do Carmo em seu gabinete em Brasília.

O encontro tratou do fortalecimento do partido em todo estado, além dos encaminhamentos para a eleição de 2020, quando serão escolhidos prefeitos e vereadores.

As mudanças nos diretórios municipais também foram discutidas na reunião, e devem acontecer em concordância coletiva, como foi para escolha de Breno Mendonça, filho do deputado estadual Garibalde Mendonça, assumir o comando do DEM na capital sergipana.

Outros encontros estão agendados com lideranças nacionais do DEM, quando também será discutido o posicionamento dos democratas diante das pautas que estão em evidências no país.

Assessoria/DEM Aracaju