Ministro do TST inicia correção do TRT20 na próxima segunda-feira

28/08/19 - 10:27:57

O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Lelio Bentes Corrêa realizará correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, com jurisdição em Sergipe, de 02 a 06/09. O procedimento, que é realizado a cada dois anos, tem o objetivo de avaliar o trabalho das unidades administrativas e judiciárias na prestação jurisdicional à sociedade.

No período da correição o ministro receberá desembargadores, juízes de primeiro grau, advogados, associações de classe e demais interessados.

O corregedor-geral visitará o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc-JT), bem como a Escola Judicial do TRT da 20ª Região (EJUD20). O ministro corregedor se reunirá, também, com os gestores do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem e do Programa Trabalho Seguro para conhecer e avaliar as ações realizadas pelo Regional.

No dia 04/09, o Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, estará à disposição dos interessados, das 9 às 16h, na Sede do Tribunal, mediante prévio agendamento com a Presidência do TRT20, restringindo a audiência, contudo, se possível, aos processos no âmbito do Tribunal (2º grau).

O encerramento da correição acontecerá no dia 06/09, às 10h, na sala de sessões do Pleno, onde o ministro fará a leitura da ata correicional, destacando pontos importantes da atuação do Tribunal.

Por Daniela Sampaio