Motorista perde controle do veículo e capota na Rota Sertão, em Nossa Senhora Aparecida

28/08/19 - 13:40:07

Um veículo de passeios capotou no início da tarde desta quarta-feira (28) na Rodovia Rota do Sertão, nas imediações de uma localidade conhecida como Curva do Salgadinho, no município de Nossa Senhora Aparecida.

Segundo informações passadas por populares que passavam pelo local, o veículo seguia de Nossa Senhora da Glória sentido a Nossa Senhora Aparecida, quando ao chegar na curva da localidade conhecida como Curva do Salgadinho, a motorista perdeu o controle da direção do veículo e acabou capotando.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros à vítima, que sofreu apenas ferimentos leves e passa bem.

Ainda segundo populares, a condutora do veículo é da cidade de Malhador.

Com informações de Pingou Notícias

foto redes sociais