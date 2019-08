NÃO TENHO NADA CONTRA SAMUEL; É MELHOR PROCURAR OUTRO PARTIDO, DIZ AMINTAS

28/08/19 - 14:21:50

Na manhã desta quarta-feira, 28, o vereador Cabo Amintas (PTB) esteve na Rádio Jovem Pan FM, no Programa “Jornal da Manhã”, com Rosalvo Nogueira e Paulo Souza. Entre os assuntos abordados, a participação de Amintas no Partido Social Liberal (PSL) e a situação da Segurança Pública no Estado foram os temas mais discutidos.

Amintas falou sobre a sua ida para o PSL. “Como já disse, fui convidado para uma reunião e para participar da Executiva Estadual do partido PSL. Depois da reunião fomos a um restaurante onde o João Tarantella chegou, foi convidado a sentar-se à mesa, mas não quis. Estava filmando e começou a ofender verbalmente o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB). O deputado federal, Julian Lemos (PSL) que estava presente pediu desculpas disse que não ia servir de espetáculo para o escândalo e se retirou, assim todos fizemos”, relatou o vereador.

Continuou falando sobre a mudança de partido. “Oficialmente só estaremos no PSL a partir de março, por enquanto o partido está suspenso. Inclusive, estive em Brasília reunido com o Presidente Nacional do partido, Luciano Bivar, que já está resolvendo essas questões”, afirmou Amintas.

Questionado sobre o apoio e talvez a entrada do deputado estadual Capitão Samuel no partido, Amintas foi enfático ao destacar que, no que depeder dele, essa possibilidade está descartada. “Ele nunca me apoiou. Não tenho nada contra Samuel, mas não seria interessante estar ligado a ele porque fazemos política de forma bastante diferente. Sugiro que procure um partido mais ligado ao governo”, declarou.

Continuando a entrevista, o vereador falou sobre a Segurança Pública do Estado. “A morte do soldado Genésio mostra que a segurança está deficiente, um caos. O bandido que estava solto em condicional, armado em uma festa, teve a chance de matar um policial e ferir outro. Eu queria que ele tivesse ‘caído no aço’, mas a polícia é ordeira demais. Tem um momento que nos perguntamos se vale a pena ser obediente às leis”, criticou.

Depois relatou parte da situação ocorrida na noite do Dia do Soldado. “Haviam duas viaturas, a que levava o policial quebrou no meio do caminho (veja onde o governo tem culpa) e precisou da ajuda de terceiros para prestar socorro. Já a viatura que trouxe o vagabundo chegou tranquila”, disse indignado.

“Como a polícia paga mal, há mais de 6 anos não aumenta o salário, o policial estava na escala extra. Ele se voluntariou pra fazer a segurança da sociedade e ganhar um pouquinho de dinheiro a mais, R$120,00. Perdeu a vida porque o Estado é irresponsável, deixa a polícia fraca e ainda diz que está diminuindo a criminalidade”, reclamou Amintas.

Para concluir a entrevista, o parlamentar declarou que iria continuar atuando centrado em temas que desde o início do mandato vem mantendo o foco. “Como político vou continuar focando na Segurança Pública, mas também na Saúde que está um caos, está matando gente e o prefeito já está fazendo suas campanhas eleitorais antecipadas”, declarou.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Vereador Cabo Amintas