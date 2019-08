O pleito com muitas surpresas

28/08/19 - 00:04:15

Diógenes Brayner – [email protected]

As eleições geralmente revelam surpresas. É natural que aconteça. Não se pode negar que a vitória de Alessandro Vieira (Cidadania) para o Senado em 2018 estava fora do foco dos radares. Mas aconteceu e ele está começando a se revelar um político estratégico, até pelo estilo indiferente de tratar o eleitorado. Alessandro tem certeza que tinha os votos que recebeu. Teoricamente sim. Não acredita que foi contemplado pela estratégia de outros nomes conhecidos, que sugeriam o segundo voto exatamente nele.

Daí veio o fato inesperado com a sua eleição ao Senado, sem qualquer grupo ou alguma história na disputa eleitoral. Aparentemente Alessandro não está ali apenas para ser o seu próprio representante ou agradar a grupos. Sugere que tem objetivos definidos com a sociedade e, principalmente, com o fim dos privilégios que favorecem a poucos e liquidam com muitos. De repente seu nome está exposto diariamente na mídia e chegando a todos os pontos do País. Analisando o indivíduo, trata-se de um delegado, sem nenhum traquejo político, que investiga ações desonestas e deseja puní-las.

É bom que não se deixe levar pelo zumbido da mosca azul, que destrói moral e costumes.

Claro que o movimento ainda é muito lento. Percebe-se através de algumas poucas ações praticadas por trás de um potente vidro fumê. As eleições municipais têm muita importância no momento. Através delas é que se monta um bloco eficiente para atuar firme no futuro. Mas as lideranças políticas usam métodos sorrateiros para fortalecer o grupo que os segue. Todo o processo ainda é carente de um líder que empolgue multidões e não se vislumbra grandes opções para 2022, mesmo com um leve passeio por 2020.

As eleições ao Governo do Estado estão sendo trabalhadas de forma absolutamente estratégica, mas com atuação discreta, que poderá provocar grandes surpresas. Até mesmo os mais experientes senhores que conduzem os pleitos serão mais cuidadosos e evitarão um marketing barulhento e buliçoso, mas com um projeto inteligente para a venda do produto como se fosse novo.

Essa é uma estratégia inclusive de grupos dissonantes, que tocam músicas diferentes e não dançam conforme o ritmo, mas de forma a surpreender os adversários, tratados como aliados, que pisam em solo falso e podem se desmanchar numa profunda e imensa piscina de areia movediça, dependendo do risco que passam a causar.

Pode ser o pleito da traição, onde, sorridentemente, todos têm certeza de que são bons aliados e continuam se dando bem.

Não viajou a Brasília

O ministro do Governo, general Ramos, pode vir a Sergipe na sexta-feira. Ele estará em visita a Estados do Nordeste para encontros com governadores.

*** Belivaldo Chagas cancelou a viagem que faria ontem a Brasília, onde tinha agenda com o ministro. Ficou para tratarem do assunto aqui mesmo em Sergipe.

Compor chapa

O deputado federal Luis Mitidieri (PSD) disse ontem que o seu partido estará com o prefeito Edvaldo Nogueira em 2020.

*** Acrescentou que “compor chapa é um desejo de todo aliado e não é diferente com o PSD, que apoia a reeleição do atual prefeito”.

Houve alguma pressa

Luis Mitidieri admitiu que algumas pessoas se apressaram em “comemorar” a decisão do TRE que cassou a chapa de Belivaldo Chagas e Eliane Aquino.

*** – Vamos recorrer e não tenho dúvidas que venceremos em Brasília, disse.

Questão da Amazônia

O deputado Mitidieri reconhece que a questão da Amazônia é séria e foi tratada com desdém pelo governo federal: “a reação do mundo é natural”.

*** – A Amazônia é nossa, mas é o pulmão do planeta. Não pode ser tratada com indiferença. O governo tem que ter cuidado com o meio ambiente, sugeriu.

Mais confortável

O deputado estadual Luciano Pimentel (PSB) vai trocar de partido, mas ainda não se decidiu por qual. Surpreende-se com o número de convite que tem recebido de várias siglas propondo filiação.

*** Vai esperar pela abertura de uma janela e analisar para filiar-se a um novo partido que se sinta mais confortável para realizar o seu trabalho.

Trocar de partido

Os deputados estaduais Zezinho Guimarães e Garibaldi Mendonça, ambos do MDB, terão encontro na manhã de hoje com a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) e com o presidente nacional da sigla, prefeito ACM Neto.

*** José Carlos Machado também participa da reunião que tende a atrair os dois para o DEM. Zezinho e Garibaldi não escondem esse desejo de trocar de partido.

Ainda sem definição

O presidente regional do PR, empresário Edvan Amorim, deixa claro que o partido ainda não definiu nada sobre candidatura a prefeito de Aracaju: “não está na nossa prioridade”.

*** – Entretanto – disse Amorim – se tiver um candidato com densidade que reúna condições e o grupo aprove, terá sim!

*** Quanto a uma posição em relação ao deputado Gilmar Carvalho, Edvan disse que não tem nenhuma decisão: “nem dele e nem nossa”.

Rogério e a Amazônia

Rogério Carvalho diz que o Brasil não precisa desmatar para se desenvolver e produzir alimentos. Mesmo com o desmatamento diminuindo em cerca de 70%, na época do PT dobrou a produção de soja.

*** A melhor forma de assegurar nossa soberania é promover o uso sustentável da biodiversidade.

Valdevan apoia

O deputado Valdevan Noventa (PSC) dará apoio à criação de comissão externa para acompanhar as queimadas que atingem a Amazônia. Segundo ele, essa pauta estará em suas prioridades essa semana no Congresso Nacional.

*** A Câmara, por meio do seu presidente, deve realizar uma comissão geral nos próximos dias para propor soluções ao governo sobre o incêndio que ocorre na região.

Jairo analisa pleito

O primeiro suplente Jairo de Glória (PRB) só disputa a Prefeitura do município se não assumir vaga na Assembléia, com prováveis candidaturas de deputados a prefeito.

*** Cita Ibraim Monteiro a prefeito de Lagarto, Gilmar Carvalho a prefeito de Aracaju e Janier Mota provavelmente candidata à Prefeitura de Itabaianinha. Vê nisso chance de assumir o mandato.

Com Dr Marcos

Mas há também a possibilidade do vereador de Aracaju, Dr. Marcos, fazer chapa com Jairo na disputa pela Prefeitura de Glória, dependendo da transferência do domicílio eleitoral.

*** Jairo Santana acha que uma dobradinha com o vereador Dr. Marcos pode mudar o rumo das eleições em Nossa Senhora da Glória.

Direito é bom

Em conversa com um deputado, o governador Belivaldo Chagas (PSD) confidenciou que o seu “direito é bom e que deve reverter o resultado da decisão do TRE-SE em Brasília”.

*** O deputado disse que Belivaldo está otimista e reconheceu que no processo não se expôs atos graves que merecessem a cassação.

*** – Não houve improbidade administrativa, corrupção, recebimento de propina ou compra de voto, disse e concluiu: “o que houve não dá para entender”.

Reflexos na bancada

Na Alese, entre deputados, se comenta nos bastidores que o Governo está discutindo rearrumação em Secretarias, com reflexos na bancada do governo na Assembleia Legislativa.

*** Não vazou nada sobre como seria essa rearrumação, mas se considerou natural que o Governo promova alguma reforma no secretariado para acomodar o seu projeto a partir deste semestre.

Conversas de bastidores

Durante conversas internas nos corredores da Assembleia, deputados vinculados ao Governo estariam reclamando do individualismo do líder Zezinho Guimarães (Podemos).

*** Quem estava na roda admitiu que Francisco Gualberto continua fazendo esse papel.

Sobre a sucessão

Também em conversa sobre sucessão municipal, ouviu-se essa observação: “acho que o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) sair candidato a prefeito de Aracaju terá uma grande decepção”.

*** – É como se ele tivesse perdido o time, disse um parlamentar.

*** Valadares Filho, entretanto, é um dos nomes que atrai partidos da oposição e que vem conversando para unificar um grupo em torno dele.

Chapa em Porto da Folha

Em Porto da Folha o grupo político liderado pelos ex-prefeitos Dr. Júlio e Manoel de Rosinha analisa a situação do município para indicar o candidato a prefeito. A vontade do grupo é que Dr, Júlio seja o candidato e Rita de Manoel de Rosinha a vice.

*** Mas as conversas continuam e só em dezembro é que a chapa será definida, depois de todas as análises.

Pensa no Cidadania

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) ligou para Dr. Júlio dizendo que tinha todo o interesse que ele permanecesse no PDT, mas nada ficou definido.

*** Dr. Júlio tende a filiar-se ao Cidadania e não ficará no PDT porque o empresário Teixeira Caminhões é filiado ao partido e ligado ao prefeito Miguel de Dr. Marcos, do qual Júlio é adversário.

Peregrinação a Brasília

Maioria dos prefeitos vai iniciar peregrinação a Brasília à cata de recursos do orçamento em razão da absoluta falta de dinheiro em seus Municípios.

*** Deputados e senadores estarão dispostos a recebê-los, para tentar a liberação de algum dinheiro. Será difícil…

Liberar geral

No final da noite chega a informação via zap, pedindo off: “PSC deve liberar os deputados Gilmar Carvalho e Capitão Samuel da mesma forma”.

*** E mais: “Os dois vão sair do partido”, conclui.

*** Clovis Barbosa (PSC) disse que o partido realmente deve liberar a pedido, mas não vai expulsar.

Um bom bate papo

Pouca definição – Muita especulação em torno de candidaturas e pouca definição. Não há lideranças bem definidas para disputar as eleições municipais.

Um incógnita – As eleições do próximo ano ainda são uma incógnita, porque a posição do eleitorado é menos vulgarizada como aconteceu em pleitos anteriores.

Sem fritura – Tem bons nomes querendo entrar na política sem querer se queimar com maus exemplos que acontecem. Quem entra na fritura será difícil sair.

Capitão Samuel – “Rio Grande do Sul pediu 80 reais por ação. Entregou quase de graça, 7 reais por ações do Banesul. Trabalharei para isso não acorrer com Banese”.

Revista Fórum – Monique Cheker, que atacou Lula por ir ao enterro do neto, reclama de censura a promotor que chamou Gilmar Mendes de laxante.

JB retorna – O ex-governador Jackson Barreto (MDB) retorna na próxima semana a Sergipe, depois de período de férias em Portugal.

Sem filtragem – O Cidadania está circulando por Sergipe e aumentando o número de filiados, mesmo sem a filtragem que parecia mais rigorosa.

General Mourão – Tenho feito em palestras e declarações públicas a defesa do voto distrital, jamais me referindo a mudanças do regime de governo do País.

Blog do Noblat – “Pergunta que não quer calar: Por que Bolsonaro ainda não sobrevoou a Amazônia para ver as queimadas?”