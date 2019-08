Pacientes já podem retirar medicamento para psoríase no Case

28/08/19 - 15:23:56

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa sobre o reabastecimento do Neotigason, composto pela substância acitretina, indicado para o tratamento das formas mais graves da psoríase, como a eritrodérmica e a pustular. O Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), unidade da SES é o responsável pela dispensação de medicamentos para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), e os pacientes cadastrados já podem ir à unidade a partir das 6h desta quinta- feira, 29 fazer a retirada do medicamento.

A falta de abastecimento se deu em todo o território nacional pela empresa Teva Farmacêutica Ltda., único laboratório no Brasil que fabrica a acitretina, substância utilizada pelo SUS para o controle da doença que havia notificado a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acerca da descontinuidade temporária do medicamento.

A psoríase é uma doença inflamatória da pele, crônica e de origem genética, caracterizada por lesões avermelhadas e descamativas que normalmente aparecem em placas no couro cabeludo, cotovelos e joelhos.

Foto: Flávia Pacheco

ASCOM SES