PMA define esquema de trânsito para desfiles da rua Bahia e Barão de Maruim

28/08/19 - 05:55:17

O tradicional Desfile Cívico alusivo à Independência do Brasil na rua Bahia, no bairro Siqueira Campos, será realizado, neste ano, no próximo domingo, 1º. Para garantir a mobilidade urbana e segurança dos participantes e espectadores, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), montou um esquema especial de trânsito para a data.

A partir das 6h do domingo, toda a extensão da rua Bahia será fechada. Cerca de 60 agentes de trânsito da SMTT estarão espalhados por 23 pontos, fazendo o isolamento com sinalização móvel e a presença ostensiva em cruzamentos.

Com o fechamento da rua Bahia, no trecho compreendido entre a avenida Desembargador Maynard e a rua Mato Grosso do Sul, todas as vias perpendiculares serão bloqueadas para veículos particulares. A previsão de liberação total da via é às 13h.

Os ônibus das escolas terão acesso à área do evento pela rua Pernambuco, e, após o desembarque dos estudantes, ficam estacionados na Praça dos Expedicionários – popular ‘Praça da Leste’.

“Montamos um esquema de trânsito para o desfile e a operação foi pensada para garantir a segurança dos participantes, das pessoas que vão assistir ao desfile e, além disso, a mobilidade da cidade”, disse o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Transporte coletivo

Devido ao desfile cívico da rua Bahia e da interdição de determinadas vias, o itinerário das seguintes linhas do transporte coletivo será alterado:

020 – Piabeta / D.I.A.

032-1 – Tijuquinha / Osvaldo Aranha 01

032-2 – Tijuquinha / Osvaldo Aranha 02

034 – Terminal Rodoviário / Lourival Batista

063 – Albano Franco / Centro via Osvaldo Aranha

200 CIC1 – Circular Indústria e Comércio 01

200 CIC2 – Circular Indústria e Comércio 02

606 – Parque São José / Centro

703 – Augusto Franco / Siqueira Campos

704 – Conj. Jardim / Osvaldo Aranha

705 – Parque dos Faróis / Osvaldo Aranha

710 – D.E.R. / Veneza

712 – Povoado Cardoso / Mercado

713 – São Cristóvão / Palestina / Osvaldo Aranha

714 – Povoado Quissamã / Mercado

716B – Socorro / BR / Osvaldo Aranha

718 – Guajará / Palestina / Osvaldo Aranha

719 – Sobrado / Osvaldo Aranha

Barão de Maruim

Já no dia 7 de setembro, os aracajuanos celebrarão o Dia da Independência com o tradicional Desfile da avenida Barão de Maruim. Para organizar o trânsito na região central, a SMTT também montou um esquema que inclui o fechamento total da avenida às 6h, o monitoramento e isolamento de 25 pontos.

Cerca de 60 agentes de trânsito atuarão divididos em equipes nos pontos de operação durante o desfile cívico. O fluxo de veículos da avenida Beira Mar, sentido Norte/Sul, será desviado para a Praça Fausto Cardoso, seguindo pela travessa José de Faro, rua Itaporanga, e saindo na avenida Pedro Calazans.

Já a avenida Beira Mar, sentido Sul/Norte, terá o trânsito desviado para a avenida Augusto Maynard, avenida Gonçalo Prado Rollemberg e avenida Edézio Vieira de Melo, acessando a Hermes Fontes.

O fluxo da avenida Desembargador Maynard, sentido Oeste/Leste, será desviado para a Avenida Hermes Fontes e/ou Pedro Calazans. A previsão para a liberação das vias é às 13h juntamente com o efetivo.

Ônibus

Por causa do desfile cívico da avenida Barão de Maruim, haverá mudança no trajeto também das seguintes linhas de ônibus:

001 – Augusto Franco / Bugio

002 – Fernando Collor / D.I.A.

003 – João Alves / Orlando Dantas

004 – Santa Maria / Mercado

005 – Maracaju / D.I.A.

007 – Fernando Collor / Atalaia

008 – Porto Sul / Bairro Industrial

031 – Eduardo Gomes / Desembargador Maynard

032-1 – Tijuquinha / Osvaldo Aranha 01

032-2 – Tijuquinha / Osvaldo Aranha 02

033 – Terminal Rodoviário / Desembargador Maynard

051 – Atalaia / Centro

061 – Marcos Freire / Centro

071 – Atalaia Nova / Centro

200 CIC1 – Circular Indústria e Comércio 01

200 CIC2 – Circular Indústria e Comércio 02

614 – Sanatório / Centro

615 – Bugio / Centro

701 – Jardim Atlântico / Centro

702 – Augusto Franco / Beira Mar

707 – Castelo Branco / Centro

709 – D.I.A. / Centro via Clínicas

715 – Tijuquinha / Desembargador Maynard

717 – Mosqueiro / Centro

Fonte e foto SMTT