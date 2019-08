ARACAJU: PREFEITURA ANUNCIA PAGAMENTO DE SERVIDORES PARA SEXTA-FEIRA, 30

28/08/19 - 11:29:53

A Prefeitura de Aracaju pagará os salários de todos os servidores referente ao mês de agosto, de maneira antecipada, nesta sexta-feira, 30. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira nesta quarta-feira, 28, através das redes sociais. Recebem integralmente os vencimentos os trabalhadores ativos e inativos da gestão municipal. Também será paga, na data, a primeira parcela do décimo terceiro para quem aniversaria nos meses de setembro e outubro.

“Quero, mais uma vez, anunciar, aquilo que é sempre esperado no final do mês: o pagamento da folha salarial da Prefeitura. Nesta sexta, dia 30, logo de manhã, a folha estará pronta para ser paga a todos os servidores da administração direta, indireta, aposentados e pensionistas. Essa é a demonstração do nosso compromisso, da nossa ação para melhorar a vida dos aracajuanos, e da nossa valorização aos servidores municipais”, destacou Edvaldo.

O prefeito enfatizou ainda que, com os salários de agosto, a gestão municipal completa 32 meses honrando o pagamento em dia, sendo 32 meses correntes, duas folhas de décimo terceiro e duas atrasadas, deixadas pela administração anterior. “São 36 folhas salariais em apenas 32 meses de trabalho. Imaginem os esforços que temos feito para pagar em dia. 32 meses e não atrasamos um único dia. Graças ao trabalho da Secretaria da Fazenda, aos nossos esforços de melhorar a arrecadação e de cortar gastos para poder manter os salários em dia”, afirmou.

Foto Ana Licia Menezes

AAN