PRF DETÉM CONDUTOR NA BR 101, EM ESTÂNCIA, PELO CRIME DE DESACATO

28/08/19 - 11:15:26

Policiais Rodoviários Federais detiveram na manhã de terça-feira (27), um motorista pelo crime de desacato. O fato aconteceu no km 152 da BR 101, em Estância.

Os agentes federais faziam o trabalho de fiscalização quando abordaram o condutor de um veículo VW/Santana, com placas do Ceará. Durante abordagem, o motorista, de 43 anos, exaltou-se e acabou proferindo palavras de baixo calão contra o policial.

Ele foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil do município, onde responderá pela conduta de desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, prevista como crime no Art. 331 do Código Penal.

Fonte: PRF/SE