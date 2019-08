Riachão: “Fizemos uma campanha simples, sem uma grande estrutura”, afirma Manuela

28/08/19 - 09:43:09

Candidata à prefeita de Riachão do Dantas pelo PSC, Manuela Costa faz um balanço positivo dos 45 dias da campanha. A eleição suplementar no município acontece no próximo domingo, 1º de setembro, quando os eleitores irão eleger os próximos prefeito e vice, que governarão a cidade até 31 de dezembro de 2020.

Ex-secretária municipal de Assistência Social entre janeiro de 2017 a setembro de 2018, Manuela Costa tem como vice a líder comunitária Josinete Lopes de Almeida, conhecida como Netinha (PL). Juntas, e ao lado da ex-prefeita Gerana Costa, do ex-prefeito Laelson Menezes, vereadores e lideranças, elas percorreram ruas e casas de diversos povoados e da sede do município.

“Fizemos uma campanha simples, sem uma grande estrutura, mas com uma enorme diferença: a força do povo. Tratamos a todos com respeito, honestidade e tivemos a coragem de falar olho no olho de cada pessoa que encontramos nessa caminhada”, frisou Manuela Costa.

A candidata do PSC reforçou que será prefeita “para implantar a nova política, voltada para garantir uma sociedade justa, com oportunidades e serviços públicos de qualidade para a população”. “A nova forma de fazer gestão pública chegou para ficar. Vamos governar Riachão para dar qualidade de vida e oportunidades às pessoas”, completou.

Fonte e foto assessoria