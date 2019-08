ROGÉRIO APRESENTA EMENDAS PARA BUSCAR CORREÇÕES DE PROGRAMA MÉDICO

A Medida Provisória 890/2019 que institui o programa “Médicos pelo Brasil”, em substituição ao “Mais Médicos”, foi tema de uma audiência pública em comissão mista parlamentar nesta quarta-feira (28). O senador Rogério Carvalho (PT/SE) que foi o relator do programa “Mais Médicos” apresentou 23 emendas e 13 requerimentos de audiência pública para buscar correções de rumo do “Médicos pelo Brasil”.

O vice-líder do PT no Senado Rogério Carvalho acredita que pode haver uma desvirtuação do projeto que ele relatou, já que há uma semelhança entre as duas propostas. Ele reforça a necessidade de valorização da atenção básica.

“Não devemos adotar o preconceito de que só se faz medicina de boa qualidade dentro do hospital, ou que só faz medicina de qualidade em alguns ambientes específicos. Medicina de qualidade você pode fazer em qualquer lugar. ”

– Nós temos um compromisso muito maior que é com a medicina, com a saúde pública, e ter uma carreira é fundamental para que a gente tenha uma medicina distribuída com fixação de profissionais. E óbvio, que este indivíduo não fique a vida inteira num determinado lugar, que tenha mobilidade. Qual o problema do serviço público? É que o indivíduo entra num cargo e morre naquele cargo, ele não tem progressão vertical, disse o Senador sobre a falta de oportunidade.

Rogério concluiu dizendo que investir nos profissionais é um investimento para o Brasil. “Esse país precisa dar mobilidade do ponto de vista profissional para as diversas categorias profissionais, para que a gente possa acolher os sonhos de quem quer crescer, e de quem investe em si, na sua carreira e na sua vida profissional. ”