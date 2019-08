SAMUEL COBRA CELERIDADE NA PROMOÇÃO PÓS-MORTE DO SOLDADO GENÉSIO

28/08/19 - 15:04:00

Foi se solidarizando com a família do Soldado Genésio Monteiro da Cruz, que foi alvejado a tiros na noite do último domingo, 25, durante uma festa no Povoado Pedrinhas, em Areia Branca, que o deputado estadual Capitão Samuel solicitou ao governo do estado a celeridade da promoção pós-morte do militar.

A Promoção “Post mortem” visa expressar o reconhecimento da Pátria ao oficial falecido no cumprimento do dever ou em consequência disto, ou a reconhecer o direito do oficial a quem cabia à promoção, não efetivada por motivo do óbito.