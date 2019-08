Sead divulga resultado provisório do PSS da Renascer para socioeducador

O resultado provisório do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o cargo de socioeducador da Fundação Renascer já está disponível no site da Secretaria de Estado da Administração (Sead), o (www.sead.se.gov.br)

Conforme edital, são 170 vagas ofertadas para socioeducador, com nível médio, sendo 127 para o sexo masculino e 43 para o sexo feminino, com salário de R$ 2.197,60.

Já o resultado provisório dos que se inscreveram para o cargo de orientador social, com nível superior, será divulgado nessa sexta-feira, 30. São 17 vagas ofertadas, sendo 10 para psicologia, quatro para pedagogia e três para serviço social, com salário de R$ 2.690,85.

Para o PSS da Fundação Renascer, nº 01/2019, se inscreveram 9.152 pessoas, sendo 7.603 para o cargo de socioeducador e o restante para orientador social

Foram reservadas 20% (vinte por cento) das vagas às pessoas com deficiência, em atendimento a Lei Complementar nº 33/96, considerando-se para isso o total de vagas.

Veja a relação do resultado provisório para socioeducador

03-Resultado Provisório Socioeducador – Masculino – Lista Geral

04-Resultado Provisório Socioeducador – Feminino – Lista Geral

05-Resultado Provisório Socioeducador – Masculino e Feminino PcD