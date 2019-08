EM SERGIPE, A TARIFA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SOFRE REAJUSTE DE 6,95%

28/08/19 - 13:26:41

O Conselho Estadual de Transporte de Sergipe aprovou o reajuste de 6,95% no valor das passagens intermunicipais no estado. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe desta quarta-feira (28).

A tarifa começa a valer a partir deste sábado (31) e as informações passadas pelo governo do estado, o valor foi reajustado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado entre 01/07/2017 e 01/06/2019.

A tabela com os valores reajustados pode ser conferida através do link.