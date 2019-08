SINTESE IRÁ REALIZAR AULA PÚBLICA NO DIA 29/08: A CRISE EM SERGIPE É FAKE

28/08/19 - 13:48:55

No dia 29 de Agosto a partir das 08h no Calçadão da João Pessoa, em frente a Caixa Econômica, o SINTESE realizará aula pública sobre as finanças do Estado de Sergipe.

A entidade vai mostrar que a crise financeira propagada pelo Governo Belivaldo é fake e que existe condições reais do Governo ter uma política de valorização dos servidores públicos estaduais.

Na aula será mostrado, também, que a situação financeira da Secretaria de Educação é bastante confortável para assegurar o reajuste do piso dos professores de 4,17%, bem como a executar uma política de melhoria da qualidade da educação e das escolas.

O Sintese convida a toda sociedade a participar desse momento para combater as afirmações do governo Belivaldo que o Estado está em crise, bem como exigir que o governo seja transparente e abra as contas.

Por Iracema Corso