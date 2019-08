TRE/SE JULGA NESTA QUARTA-FEIRA AÇÃO DA PRE CONTRA DEPUTADO BOSCO COSTA

28/08/19 - 09:03:19

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral julga nesta quarta-feira (28), o pedido de cassação do mandato do deputado federal Bosco Costa (PR), acusado pela Procuradoria Regional Eleitoral de abuso do poder econômico em sua campanha eleitoral.

A procuradora eleitoral, Eunice Dantas pediu a cassação do mandato e inelegibilidade por oito anos e o relator do processo será o desembargador Diógenes Barreto.

Na denúncia, a procuradora alega que o deputado gastou R$ 485.350,00 com locação de veículos, sendo que R$ 2,09 milhões foram gastos na campanha. O limite legal para gastos com veículos é de 20%, e o então candidato gastou quase 25% dos recursos de sua campanha com essa despesa.