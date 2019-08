TRÊS HOMENS SÃO ASSASSINADOS A TIROS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS

28/08/19 - 05:02:28

No inicio da tarde desta terça-feira (27) três assassinatos foram registrados no município de Laranjeiras. As informações são de que duas das mortes ocorreram no centro da cidade e a terceira em um local conhecido como Caíque.

Duas das vitimas foram mortas por homens que chegaram em um veículo e efetuaram os disparos e as suspeitas da polícia é que envolva disputa pelo tráfico de drogas na região. As vitimas foram identificadas como Yago Roberto de Jesus Santos, 27 anos, Carlos Daniel e Emerson Lima de Jesus Santos, ambos de 21 anos.

Segundo a SSP, as três vítimas eram investigadas por uma série de crimes, entre eles, o de tráfico de drogas.

Foto: Grupo whatsApp Sergipe Notícias