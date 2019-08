TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DECIDE ADIAR O JULGAMENTO DE BOSCO COSTA

28/08/19 - 15:15:35

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE) decidiu adiar o julgamento que seria realizado nesta quarta-feira (27) do deputado federal Bosco Costa (PR), que foi acusado pelo Ministério Público Eleitoral (PRE) de abuso de poder econômico nas eleições 2018. Ainda não foi definida a data que o processo voltará à pauta do tribunal

A PRE pediu a cassação do mandato do deputado e a sua inelegibilidade por oito anos baseada em dados do TRE de que ele gastou R$ 485.350,00 com locação de veículos, do montante de R$ 2,09 milhões gastos na campanha, já que o limite legal para gastos com veículos é de 20%, e o então candidato Bosco Costa gastou quase 25% dos recursos de sua campanha com essa despesa.