V Seminário das Academias Literárias de Sergipe movimentará o sertão sergipano

28/08/19 - 05:50:02

A Academia Gloriense de Letras (AGL), pioneira no interior de Sergipe, promove, desde 2015, o Seminário das Academias Literárias de Sergipe (SALS) com o objetivo de criar um espaço para estreitar os laços das Academias e a sociedade, estimulando a troca de experiências e a integração entre todos. A Literatura Sergipana é evidenciada por o seminário voltar-se a discuti-la na perspectiva do ontem, hoje e amanhã.

É notório que, de alguns anos para cá, nosso estado vem sendo admirado pelo surgimento de academias literárias nos municípios, porém, é de suma importância que essas instituições estejam interligadas, apesar de cada uma ter a sua própria autonomia no tocante à própria produção e aos anseios sociais. A partir do surgimento dessas agremiações, percebem-se diversos movimentos literários provenientes de ramificações de ações desenvolvidas por nossas academias e, como um de seus resultados, novos talentos são descobertos. Ao todo são mais de 20 Academias Literárias em ação no estado de Sergipe.

Sendo assim, no próximo sábado, 31/08/19, ocorrerá o V SALS nas dependências da Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória a partir das 8h. O tema deste ano está voltado ao “Cangaço e Literatura”. Esperamos os membros das Academias e a sociedade em geral para abrilhantarem esta edição.

Por Carlos Alexandre N. Aragão