VEJA QUEM SÃO OS TRÊS CANDIDATOS NA DISPUTA EM RIACHÃO DO DANTAS

28/08/19 - 07:57:39

Os 16.290 eleitores inscritos, distribuídos em 66 seções, nos 22 locais de votação, irão escolher o novo prefeito (a) do município de Riachão do Dantas, na eleição suplementar que irá ocorrer no próximo domingo (01).

O juiz da 4ª Zona Eleitoral Eládio Pacheco Magalhães, que possui jurisdição sobre os municípios de Boquim (sede), Arauá e Pedrinhas, é responsável pela organização do pleito de Riachão do Dantas.

Três candidatos irão concorrer o pleito: Manuela Costa, Pedro da Lagoa e Simone de Dona Raimunda. O eleito irá administrar até o fim do mandato que encerra em 31 dezembro de 2020.

O TRE-SE informa que no dia da eleição, será disponibilizado transporte público para os eleitores a partir das 7h. O transporte continuará após o término da votação, conforme a necessidade.