A International Beatleweek é o maior evento relacionado aos Beatles no mundo e é realizado todos o anos pelo lendário Cavern Club

29/08/19 - 23:13:31

Mais uma vez as bandas brasileiras brilharam durante os sete dias da International Beatleweek que começou no último dia 21 de agosto e terminou na última terça-feira, 27, para a tristeza dos milhares de turistas que lotaram as ruas de Liverpool, cidade natal dos membros da banda mais famosa do mundo.

A International Beatleweek é o maior evento relacionado aos Beatles no mundo e é realizado todos o anos pelo lendário Cavern Club com vários shows por vários lugares da cidade.

Fila na entrada do The Cavern Club

O festival que conta com mais de 70 bandas vindas dos quatro cantos do mundo, nutre um carinho especial pelas bandas brasileiras que ano após ano ganham mais espaço na programação.

Para se ter uma ideia, o Brasil é o país estrangeiro com mais representantes no festival.

Uma dessas bandas é a Clube Big Beatles que se apresenta na cidade pelo 25º ano consecutivo.

“É uma honra fazer parte desse festival na cidade dos Beatles e ainda estar no hall da fama do Cavern Club“, diz Edu Henning, músico e fundador da banda.

Enquanto uns são veteranos outros são debutantes. A banda carioca The Bezzouros fez a sua estreia na Beatleweek. Afinados e com o repertório que mescla clássicos da banda com os sucessos da carreira solo dos ex-Beatles, a banda mostrou para que veio e fez o Cavern Club ir ao delírio.

The Bezzouros

Mas por que as bandas brasileiras agradam tanto? Segundo o dono do Cavern Club, Bill Heckle seria porque “as bandas brasileiras têm uma energia própria e uma sonoridade original e que também o povo brasileiro se parece com o povo de Liverpool, sorridente e amigável”.

O duo Sonido Club e Gui Lopes e banda também agradaram bastante o público com as suas versões nada convencionais das músicas dos Beatles.

Outros nomes tupiniquins também marcaram presença: Aggeu Marque (realizador da BH Beatleweek), o super Gleison Túlio (um dos músicos mais respeitados do festival) e a banda Starclubbers.

Além das bandas, centenas de turistas brasileiros vieram à Beatleweek.

O sergipano Augusto Moura já é figurinha carimbada na cidade. “Cada ano é como se fosse o primeiro”, diz Augusto.

“Passar uma semana ouvindo Beatles nessa cidade inglesa deveria ser obrigatório para todo beatlemaníaco”, garante Adal Henrique, apresentador paulistano do canal Da Mocca To Liverpool.

Para Adal, “estar em Liverpool na semana dedicada aos Beatles é uma experiência que não tem preço”.

Esse ano a Beatleweek teve como tema os 50 anos do álbum Abbey Road e os 60 anos do Casbah.

O Casbah é um pub que se encontra nos porões da antiga casa de Pete Best, primeiro baterista dos Beatles e onde a banda atuou por várias vezes antes do sucesso.

Eu como não sou bobo aproveitei a entrevista para tirar uma foto com o ex-beatle.

Hamilton Luduvice, Tatiane Costa e Pete Best, primeiro baterista dos Beatles

(Por Hamilton Luduvice, direto de Liverpool, Inglaterra).

Bacanudo- por Márcio Lyncoln