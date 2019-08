ACESE AMPLIARÁ DEBATE SOBRE LEI DA PUBLICIDADE AO AR LIVRE NESTA SEGUNDA-FEIRA

29/08/19 - 16:41:04

Com o objetivo de democratizar os debates e ouvir todos aqueles que fazem parte do setor produtivo, em especial do Comércio, e de tornar público o debate, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE), Marco Pinheiro e toda diretoria da instituição, convidam todos os seus associados, bem como o empresariado em geral, para conhecer a nova proposta apresentada pela Prefeitura de Aracaju acerca da Lei e das cobranças relacionadas às fachadas, para que se possa construir um posicionamento de maneira coletiva acerca da Lei de Publicidade ao Ar Livre e identificação das fachadas.

Segundo Marco Pinheiro, o debate é necessário para tornar público os pontos que estão sendo propostos. “Apenas ouvindo a categoria, conseguiremos responder, de maneira efetiva, aos anseios dos empresários de Aracaju. Assim, de maneira democrática e participativa, poderemos definir quais pontos deverão ser adequados para que todos sejam favorecidos, sem transtornos”, explicou o presidente.

Em formato de assembléia, a reunião será realizada na próxima segunda-feira, 02 de setembro, a partir das 18h no Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, localizado na Rua José do Prado Franco, 557, Centro. Para mais informações ligue: (79) 3205-9767.

Marcos Rodrigues Meneses