ALELO APRESENTA SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS PARA GESTÃO EMPRESARIAL

29/08/19 - 14:35:00

Na manhã de quarta-feira (28), o Hotel Sesc Atalaia recebeu mais de 100 empresários e gestores de RH de empresas sergipanas interessados em conhecer os servições de soluções estratégicas em gestão apresentados pela empresa Alelo, líder no mercado brasileiro em gestão de benefícios para empresas e colaboradores, no formato de cartões corporativos.

A apresentação foi realizada pelos diretores da empresa Prime Soluções, Marlon Porto e Sandro Romay, e pelo diretor nacional da Alelo, Guilherme Mansur, que mostraram os produtos e serviços da Alelo para empresas, no processo de gestão de frota, vales-transporte, cartões de alimentação e refeição, gerenciamento de frota, pagamentos, cultura, gestão de despesas e multibenefícios. A empresa, líder de mercado em marketshare, previne desvio de finalidade dos recursos, otimização da aplicação da receita investida nos benefícios, promovendo uma economia significativa nos custos operacionais.

Todo o processo realizado pela Alelo é desenvolvido em plataforma online, que garante a segurança da informação e da gestão dos recursos para as empresas. Além disso, os serviços da Alelo são os mais aceitos nos estabelecimentos comerciais do país, com mais de 600 mil pontos de atendimento, cobrindo 100% do território nacional. Para as empresas, segundo representante da Prime, Sandro Romay, os benefícios aplicados representam economia nos custos e nos encargos.

“Os produtos da Alelo, representados pela nossa empresa são benefícios importantes que promovem a valorização do trabalhador, sem que os custos sejam convertidos em encargos para as empresas. Isso promove o reconhecimento do trabalhador, além da melhoria na gestão de recursos da empresa, gerando economia nos custos. Os benefícios podem ser aplicados em empresas de qualquer tamanho e são importantes para a melhoria da qualidade de gestão dos empreendedores”, destacou.

O superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, lembrou que a federação busca sempre alternativas que tornem a vida dos empresários mais simples, no processo de gestão das empresas. E as soluções que a Prime apresenta com a plataforma Alelo são importantes para o melhor funcionamento dos negócios.

“Os produtos e serviços da Alelo trazem uma grande economia para a administração empresarial, neutralizando as perdas ou desvios de recursos, facilitando o funcionamento dos empreendimentos, deixando a vida dos empresários mais tranquila. As ferramentas fazem com que a gestão dos benefícios seja otimizada e justa, valorizando o trabalhador, com economia e solidez nas ações para a empresa. Nosso presidente, Laércio Oliveira, reconhece a importância desse serviço para os empresários e como isso promove a evolução do planejamento estratégico empresarial. Para tanto, realizou um convênio entre a Fecomércio e a Prime, para oferecer esses produtos e serviços para melhorar a fluidez dos negócios sergipanos”.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria