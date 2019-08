Alessandro tem as 27 assinaturas para abrir CPI contra Toffoli

29/08/19 - 21:10:58

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) publicou no Twitter, na noite desta quinta-feira (29), uma informação “ao Brasil”, que conseguiu as 27 assinaturas necessárias para a CPI que vai apurar abusos cometidos pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ainda no Twitter Alessandro diz que “é hora de provar que ninguém está acima da lei”! E acrescenta que a responsabilidade é direta e pede ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM) que “honre a sua posição e instale a CPI”.