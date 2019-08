ANIMAL SOLTO NAS RODOVIAS PROVOCA MAIS UM ACIDENTE COM VITIMA FATAL

29/08/19 - 09:04:58

Os animais soltos nas rodovias que cortam o estado continuam aumentando o número de morte violentas em Sergipe.

Desta vez, um cavalo que estaria solto na rodovia Rodovia Estadual Josué Passos, que liga os municípios de São Miguel do Aleixo a Nossa Senhora Aparecida, acabou provocando mais um grave acidente com vitima fatal.

As informações são de que a vitima identificada como Jeovania de Santana Santos, seguia de São Miguel do Aleixo com destino ao seu local de trabalho em uma fábrica de calçados em Nossa Senhora Aparecida, quando acabou colidindo com o animal.

Devido a gravidade do acidente, Geovania não resistiu aos ferimentos e morreu no local.