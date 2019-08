APMAJU realiza confraternização para celebrar o Dia do Procurador do Município de Aracaju

29/08/19 - 05:49:04

Evento reuniu Procuradores Municipais e convidados em restaurante na Zona Sul da capital.

Uma confraternização para celebrar o Dia do Procurador do Município de Aracaju, comemorado em 11 de agosto, reuniu a categoria que trabalha incansavelmente para a defesa dos interesses da sociedade aracajuana. O encontro promovido pela Associação dos Procuradores do Município de Aracaju – APMAJU aconteceu em um restaurante na Zona Sul da capital e contou com a presença de autoridades e convidados.

“É uma grande satisfação para nós que fazemos a APMAJU promovermos mais uma edição desse evento. Essa é uma forma de celebrar as ações realizadas e os novos projetos e, principalmente, integrar a categoria que, para nossa felicidade, sempre se faz presente, esbanjando harmonia e união. Celebrar o Dia do Procurador do Município de Aracaju é manter sempre viva a bandeira da República, da legalidade, da moralidade e do zelo no andamento dos processos administrativos e judiciais, sempre com o intuito de viabilizar, com respaldo legal, as políticas públicas para toda sociedade. Agradeço a todos que mais uma vez abrilhantaram nossa confraternização e declaro publicamente o imenso orgulho que sinto por integrar e atualmente comandar esta categoria de profissionais altamente gabaritados e comprometidos”, destacou o Presidente da APMAJU, Arício Andrade.

O encontro contou com a presença de autoridades e convidados, a exemplo do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), Inácio Krauss, da Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe – CAASE, a Procuradora Hermosa França, do Presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Nitinho Vitale, e do Secretário de Governo do Município de Aracaju, Jorge Araújo.

“A OAB Sergipe sempre esteve presente nos eventos da APMAJU valorizando a advocacia pública e neste ano não poderia ser diferente para prestigiar o Dia do Procurador do Município, essa valorosa classe que tem total apoio da OAB. Temos três procuradores municipais como membros do nosso Conselho, a própria Presidente da CAASE é também procuradora do município, nossa querida Hermosa França, e estamos sempre trabalhando para a melhoria dos anseios da classe”, ressaltou o Presidente da OAB Sergipe, Inácio Krauss.

“Esse é o momento que, independentemente do setor que cada um atua na Procuradoria, conseguimos uma interação muito interessante e descontraída, que a rotina muitas vezes não nos permite. É uma grande oportunidade para rever os colegas da Procuradoria, colocar a conversa em dia e ainda ouvir uma boa música, além de saborear uma boa comida. Gostaria de parabenizar mais uma vez a APMAJU por promover encontros como esse”, disse a Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe – CAASE, Hermosa França, que também é Procuradora do Município de Aracaju.

O Secretário de Governo do Município de Aracaju, Jorge Araújo, destacou o trabalho desempenhado pela categoria para o andamento dos processos na PMA. “É uma satisfação muito grande enquanto representante da Prefeitura de Aracaju, na Secretaria de Governo, que é também responsável por essa articulação e relacionamento institucional com as instituições. Com a Procuradoria do Município não poderia ser diferente, pois faz parte da nossa prefeitura e os procuradores são uma categoria muito aguerrida, parceira, são instrumentos para que os processos andem na Prefeitura de Aracaju, sejam eles de qualquer tipo, ou seja, de requerimentos de servidores até processos de execução fiscal, são fundamentais também de uma maneira geral. Agradeço o convite da APMAJU e também destaco a gestão que vem sendo realizada pelo Procurador Geral Thiago Carneiro, que enobrece toda a categoria”, enfatizou.

“Essa confraternização é um momento muito importante, pois encontramos colegas de outras áreas da Procuradoria que na rotina muitas vezes não temos a oportunidade de ver, conversar um pouco, e aqui temos a chance de revê-los. É uma grande satisfação para nós participarmos de momentos ímpares como esses”, destacou o ex-presidente da APMAJU, Matheus Brito Meira.

“É uma data que para nós merece ser muito celebrada, pois a Associação dos Procuradores do Município de Aracaju foi criada por um grupo de procuradores que almejava a melhoria da Procuradoria do Município em favor da prestação de serviço que nós fazemos para o Município de Aracaju. Hoje, temos à frente da APMAJU um presidente que visa os interesses da categoria, assim como ao longo dos anos tivemos outros presidentes aguerridos. Essa atuação fez com que a categoria fosse elevada, assim como sua importância perante a sociedade na defesa dos seus interesses”, enfatizou a ex-presidente da APMAJU, Conceição Vasconcelos.

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Nitinho Vitale, também destacou a celeridade da atuação dos Procuradores Municipais. “Gostaria de parabenizar todos os Procuradores do Município de Aracaju pelo seu dia, que são grandes baluartes da administração pública e engrandecem e dão celeridade aos processos junto à Prefeitura Municipal. É sempre muito bom participar desses momentos, rever as amizades que construímos ao longo dos anos e também nos inteirarmos a respeito dos anseios da categoria”, disse. O evento também foi prestigiado pelo ex-Procurador Geral do Município de Aracaju, Luiz Carlos Oliveira de Santana, que é membro da carreira. “Satisfação renovada em participar desta celebração, que anualmente homenageia e valoriza a categoria. Estou aposentado desde 2012 e para mim esse momento é muito especial, pois reencontro os colegas da Procuradoria Municipal, coloco a conversa em dia e isso é maravilhoso. Espero que a APMAJU amplie cada vez mais seus horizontes no sentido de reivindicar e proteger os interesses da categoria, que presta um serviço de suma importância para a sociedade aracajuana”, destacou.

Fonte e foto assessoria