Aracaju e São Cristóvão assinam Termo de Cooperação para recuperar vias

29/08/19 - 17:00:09

As prefeituras de Aracaju e São Cristóvão vão se unir para recuperar as vias que ligam os dois municípios. O Termo de Cooperação Técnica que garante a somação de esforços foi assinado nesta quinta-feira, 29, pelos prefeitos Edvaldo Nogueira e Marcos Santana, em reunião ocorrida no gabinete do gestor municipal de Aracaju. Pela formalização do convênio, a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) fica autorizada a operar na recomposição do pavimento de ruas e avenidas, atingidas pelas fortes chuvas, a exemplo da avenida Sizino da Rocha, no Jabotiana, e adjacências, que se iniciam dentro do território de Aracaju e se prolongam para São Cristóvão.

“Aracaju e São Cristóvão são cidades irmãs, parceiras e conurbadas. Durante as fortes chuvas que caíram sobre nosso estado, estivemos naquela região e identificamos a necessidade de melhorar o escoamento, as vias, em determinadas áreas do Jabotiana e, ao chegar no limite entre as duas cidades, não pudemos avançar porque não nos pertencia. Então buscamos formas de poder colaborar com o município de São Cristóvão e chegamos a esse convênio. É um compromisso que firmamos e fico muito feliz, como prefeito de Aracaju, de poder colaborar com essa cidade da qual Aracaju saiu do ventre. A partir dessa parceria, vamos avançar ainda mais em ações conjuntas, porque esse termo de cooperação abre espaço para que possamos atuar conjuntamente”, destacou Edvaldo.

De mesmo modo, o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, enfatizou que “Aracaju, a partir desse Termo de Cooperação, dá as mãos para São Cristóvão”. É uma parceria de extrema importância. Somos cidades irmãs, mas com realidades distintas do ponto de vista da disponibilidade de recursos. Como estamos falando de uma área conurbada, que todos nós conhecemos, do lado de cá como Jabotiana, e do lado de lá como bairro Marcelo Déda, não há separação física, então precisamos de uma atuação conjunta naquela região. Aracaju, em um gesto nobre do prefeito Edvaldo Nogueira, vai atuar na área, o que nos deixa muito felizes e alegres porque teremos uma atuação conjunta. Agradeço do fundo do meu coração ao prefeito Edvaldo por esse gesto de generosidade que ele faz para com a gente, o povo da nossa cidade”, enalteceu o gestor.

Convênio

Além de recuperar o pavimento das vias, caberá à Emurb coordenar, supervisionar, fiscalizar e avaliar a execução dos serviços. Já a Prefeitura de São Cristóvão vai colaborar com a fiscalização da empresa municipal, atendendo os requerimentos por ela solicitados. “O secretário de Obras de São Cristóvão e o diretor de Operações da Emurb vão identificar as ruas mais danificadas e vamos recuperá-las com melhorias possíveis. Vamos balancear esse trabalho com as necessidades da capital, sem que haja interferência no trabalho que é executado no município, mas a partir de agora vamos poder ajudar com ações emergenciais que eles têm devido às chuvas”, explicou o presidente da Emurb, Sérgio Ferrari.

Fonte assessoria

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA