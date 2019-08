Assembleia de Escolha para Conselho Estadual LGBT acontece nesta sexta (30)

A comissão eleitoral do chamamento público convoca as entidades que foram habilitadas a participar da votação

Nesta sexta-feira (30), às 9h, será realizada a Assembleia de Escolha dos 12 representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho Estadual de Promoção da Cidadania e Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – CONLGBT, no biênio 2019/2021. A comissão eleitoral do chamamento público convoca as entidades que foram habilitadas a participar da votação, que será realizada no auditório do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado à Rua de Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju.

Durante a Assembleia de Escolha, será aberta a palavra aos candidatos indicados pelas entidades da sociedade civil com atuação em Sergipe, que quiserem apresentar-se pelo período de 03 minutos. A escolha dos representantes será realizada através de votação direta e aberta, por maioria simples dos votantes. Poderão votar, apenas presencialmente, as entidades da sociedade civil com atuação em Sergipe, habilitadas como candidatas ou eleitoras.

As entidades habilitadas para a Assembleia de Escolha foram: Associação de Travestis Unidas na Luta pela Cidadania; Conselho Regional de Psicologia; Aliança Nacional LGBTI, Associação e Movimento Sergipano de Transexuais e Travestis – Amosertrans; Associação de Defesa Homossexual de Sergipe – Adhons; Associação Gay Simãodiense; Associação Sergipana de Transgêneros; Associação a Diversidade em Ação em Busca da Cidadania LGBT do Baixo São Francisco – AADA LGBT; Levante Popular da Juventude; Grupo Athena de Sergipe; Grupo Homossexual do Bugio; e, Associação Sergipana de Transgêneros Estanciana – Astraes.

O resultado da votação será anunciado ao final da Assembleia de Escolha. As entidades poderão interpor recurso no período de 02 a 03 de setembro; e o resultado final será divulgado no dia 10 de setembro, no site www.seit.se.gov.br