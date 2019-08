Bandas sergipanas agitam o maior circuito de churrasco do Brasil

29/08/19 - 05:42:45

Sargento Mostarda, 3 Hombres, Guns N’ Roses Cover, ClassKillers e Téssera brindam o público com o melhor do rock no festival Carnivoria que acontece no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

Este fim de semana será de muita música, comida boa e diversão na capital sergipana. Neste sábado (31) e domingo (1º), o Shopping Jardins presenteia o público com o Carnivoria – maior festival de churrasco do Brasil. O principal circuito de assados na brasa do país aporta no Estacionamento C do centro de compras localizado no bairro Jardins, com 15 estações comandadas por chefs de Sergipe, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Piauí. O Carnivoria funcionará, no sábado (31), das 12h às 22h e, no domingo (1), das 12h às 20h. O acesso será gratuito e os pratos terão valores de R$ 25 a R$ 40.

Além de cortes especiais, acompanhamentos, legumes e doces preparados em métodos rústicos de cocção e técnicas provenientes de diferentes cantos do mundo, o evento contará com chopes Pilsen, Ipa e Hoppy lager artesanais da Cervejaria Uçá, Espaço Kids e música ao vivo orquestrada por cinco bandas de rock clássico. Cenário perfeito para encontrar as pessoas queridas, bater um papo descontraído, saborear um churrasco raiz e curtir a boa música ao vivo de ClassKillers, 3 Hombres, Guns N’ Roses cover, Sargento Mostarda e Téssera. As apresentações terão início às 14 horas.

Carnivoria

O maior circuito de churrasco do Brasil nasceu em 2016, na cidade de São Paulo. São 25 toneladas de equipamentos viajando pelo país para proporcionar uma experiência única aos apreciadores da comida feita na brasa. Este ano, o Carnivoria já passou pela capital paulista e cidades do interior de São Paulo, como Campinas e São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Goiânia (GO). Em cada parada, cerca de 15 mil pessoas curtiram o evento que une comida boa, música ao vivo e atrações para toda a família, com opções inclusive para os vegetarianos.

Agora, chegou a vez do público sergipano se deliciar com esse saboroso festival de churrasco raiz, feito com cortes especiais, nos melhores estilos americano, argentino, uruguaio e brasileiro.

Costela de chão, leitão à pururuca, salmão pranchado, texas brisket, cupim defumado, galeto no varal, linguiça defumada, bife ancho, hambúrguer, costelinha BBQ, cordeiro patagônico, arroz carreteiro, pão de alho, legumes e doces feitos na brasa são as atrações da edição sergipana do evento, preparadas pelos especialistas na arte do fogo, Alex Bastos, Anderson Freitas, Chico Maia, Emanuele Nascimento, Fabrício Santana, Fernando Possenti, Henrique Okuda, Leônidas Vieira, Luciano Moreira, Marcão Santos, Rodrigo Nery e Victor Batalha.

Carnivoria

O quê? O maior festival de churrasco do Brasil aporta em Aracaju (SE) trazendo 15 estações de comida boa feita na brasa – carnes, doces e legumes – além de chope artesanal, atrações musicais, espaço kids e diversão para toda a família.

Quando? 31 de agosto (sábado), das 12h às 22h, e 1º de setembro (domingo), das 12h às 20h.

Onde? Área externa do Shopping Jardins (entre as portarias C e D) – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito. Pratos de R$ 25 a R$ 40.

Mais informações? (79) 2107.5555 | shoppingjardins.com.br

Programação musical:

31 de agosto

14h: ClassKillers

Banda sergipana de rock clássico, composta pelos músicos Dian Lucas, Matheus Viana, Arthur Weidmann e Rafael Gomes, apresenta interpretações únicas de sucessos de bandas como Led Zeppelin, Bon Jovi, Queen, Aerosmith.

17h: 3 Hombres

O trio formado por Melcíades (guitarrista/ Máquina Blues) e os irmãos Fabinho (baixo e voz) e Rafael Júnior (bateria) apresentam um repertório influenciado pelos acordes ‘guitarrísticos’ do blues e roqueiros clássicos como Eric Clapton, Rolling Stones, Bob Dylan, The Band, The Doors e Pink Floyd.

19h30: Guns N’ Roses cover

Atuando no mercado de entretenimento sergipano desde 2015, o Guns N’ Roses cover traz à tona o espírito rock and roll do público, interpretando sucessos da banda californiana formada em 1985.

1º de setembro

14h: Beatles por Sargento Mostarda

Sargento Mostarda (ou Sgto. Mostarda) é um coletivo de músicos de destaque na cena alternativa que há mais de uma década dedicam-se a reproduzir os arranjos originais dos Beatles. Não por acaso, já participou de dois concertos com a Orquestra Sinfônica de Sergipe no teatro Tobias Barreto, em Aracaju.

17h: Téssera

A banda aracajuana Téssera traz em seu repertório clássicos do rock, com sucessos de bandas que eternizaram o rock, como Aerosmith, Guns’n’Roses, Queen, dentre outras.

Fonte e foto Shopping Jardins