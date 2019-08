BELIVALDO PARTICIPA DE EVENTO AO LADO DA VICE-GOVERNADORA DO CEARÁ

29/08/19 - 10:40:15

O governador Belivaldo Chagas, ao lado vice-governadora, Eliane Aquino, participou na manhã desta quinta-feira (29), no Teatro Tobias Barreto, do lançamento do “Pacto Sergipano pela Alfabetização na Idade Certa – Alfabetizar Pra Valer”, cujo foco é a alfabetização de todos os estudantes da rede pública matriculados nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, com ganhos maiores em Língua Portuguesa e Matemática.

A vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, também está presente, representando o governador Camilo Santana. O governo do Ceará é um importante parceiro desse projeto, além da Fundação Lemann e Instituto Natura.