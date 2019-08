ARACAJU: CÂMARA MUNICIPAL AUTORIZA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Após mais de 30 anos, a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) terá concurso público para preenchimento de vagas. O presidente do Legislativo Municipal, Nitinho (PSD), assinou o ato autorizando a realização do certame para provimento de cargos efetivos, um marco histórico para a Casa Parlamentar.

A Lei Complementar nº 169/2019, que trata sobre o Novo Organograma da CMA, foi sancionada pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) no dia 16 de agosto e entrará em vigor no dia 1° de janeiro de 2020. Após a sanção da referida Lei, Nitinho, no uso de suas atribuições legais, assinou o ato, dando início ao processo para realização do concurso público.

O preenchimento das vagas atenderá à necessidade, mediante prévio levantamento no setor competente. De acordo com Nitinho, já foi criada a comissão para conduzir todo o processo. “Essa equipe cuidará de todos os trâmites para a execução do concurso. A nossa expectativa é que consigamos publicar o edital ainda este ano”, informou.

O presidente da CMA enfatizou que este será um marco na história do Legislativo Municipal da capital sergipana. “O último concurso foi feito há mais de 30 anos e a maioria dos servidores já está aposentada. Para realizar o concurso, reestruturamos o Organograma da casa, atualizando as vagas efetivas à realidade da Câmara hoje”, enfatizou Nitinho.

