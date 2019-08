CAPITÃO SAMUEL COBRA PROMOÇÃO POR BRAVURA PARA SARGENTO CARLOS ANDRÉ

29/08/19 - 10:48:06

Na manhã desta quinta-feira, 29, o deputado Capitão Samuel (PSC) usou o pequeno expediente da Assembleia Legislativa de Sergipe para cobrar do governo do estado a promoção por bravura do Sargento Carlos André de Oliveira do 3BPM.

O Sargento André estava de serviço, ao lado do Soldado Genésio Monteiro que veio a óbito depois de ser alvejado por tiros durante festa no Povoado Pedrinhas – Areia Branca, e também esteve na mira dos elementos naquela noite.

O militar estadual que praticar atos de coragem, audácia, que ultrapassa os limites normais do cumprimento do dever, bem como praticar atos úteis ou indispensáveis às operações militares, que sirvam de exemplos para os demais integrantes da Corporação, tem o direito subjetivo à promoção, nos termos da Lei de Promoção do seu respectivo Estado.

Segundo Samuel o Sargento Carlos André enfrentou o momento mais delicado da profissão. “Nós que trabalhamos com a segurança pública nos colocamos em risco para proteger a sociedade. Felizmente o Sgt. André sobreviveu e não entrou para a estatística. Nada mais justo que receba a promoção por bravura”, reforça.

Por Ane Isabelle