Cine Somese exibirá ‘Bem-vindo a Marly-Gomont’

29/08/19 - 09:33:29

A próxima edição do Cine Somese será realizada pontualmente às 19h no próximo dia 3 de setembro, no auditório da Sociedade Médica de Sergipe (Somese) com a exibição do filme ‘Bem-vindo a Marly-Gomont’. Lembrando que a sessão é aberta ao público com direito a pipoca e refrigerante.

O filme de 2016, conta a história de um médico que acabou de se formar em Kinshasa, capital do seu país natal, o Congo. De lá, ele decide partir para uma pequena aldeia francesa, um vilarejo que lhe deu uma imperdível oportunidade de trabalho. Com a sua família ao seu lado, Zantoko embarca na maior jornada de sua vida, onde precisará vencer o preconceito e as barreiras culturais.

Todos os participantes receberão um certificado emitido pela IFMSA Brazil/Unit (International Federation of Medical Students’ Association) pela ação ligada a educação médica.

Prestigie você também!!

Por Maraisa Figueiredo