Preso motorista de aplicativo que assaltava diversos postos de combustíveis em Aracaju

29/08/19 - 10:59:02

O suspeito praticou cinco assaltos em um intervalo de um mês

Na tarde dessa quarta-feira, 28, policiais do Centro de Operações Especiais (Cope) e também do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) prenderam o suspeito identificado como Luíz Machado de Andrade Júnior, de 34 anos. Ele possuía um mandado de prisão em aberto, pela prática do crime de roubo, após cometer diversos assaltos a postos de combustíveis, em Aracaju.

De acordo com as investigações policiais, “Júnior” era motorista de aplicativo e, na hora de abastecer o veículo, assaltava os postos. “Ele simulava um abastecimento, quando o frentista enchia o tanque de seu veículo e ia cobrar o valor, Luiz apontava uma arma de fogo, não pagava o combustível e levava a renda dos postos”, explica o delegado do Cope, André David.

O suspeito, que praticou cinco assaltos em um mês em Aracaju, dirigia um Peugeot 207, de cor preta. Ele sacava uma pistola de airsoft, idêntica a uma pistola Glock. A arma e o veículo foram apreendidos e “Júnior” será indiciado pela prática de roubo. A polícia ainda reforça que outras possíveis vítimas que venham a reconhecê-lo, devem procurar o Cope.

Informações e foto SSP