DETRAN DE SERGIPE ALTERA O ROTEIRO DE EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO

29/08/19 - 14:24:53

A partir do dia 3 de setembro o roteiro para os exames práticos de direção veicular do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) em Aracaju sofrerá mudança. A alteração será necessária devido a obras de saneamento que estão sendo realizadas nas imediações do pátio de exames da autarquia, situado no conjunto Sol Nascente.

Segundo o coordenador de Exames Práticos do Detran/SE, Reinaldo Viana, a mudança será temporária e não afetará a execução das provas. “As ruas que compõem o novo roteiro possuem características semelhantes às anteriores, não causando nenhum tipo de transtorno aos candidatos às categorias B, C e D”, explicou.

Os Centros de Formação de Condutores (CFC) já foram comunicados da mudança de roteiro e a indicação do novo percurso está disponível no site do Detran/SE (mapa).

Ascom – Detran/SE