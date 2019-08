DHPP INVESTIGA MORTE DE MENINO DE 10 ANOS EM PRAÇA NO BAIRRO GEITIMANA

29/08/19 - 08:48:24

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciou as investigações sobre um duplo homicídio que aconteceu durante a noite da última quarta-feira, 28, na praça do bairro Getimana, na capital.

Na ação criminosa, um homem identificado como Alef Gomes dos Santos, de 20 anos; e uma criança identificada como Albert Ricardo Silva Vasconcelos de Oliveira, de nove anos, acabaram morrendo. Um terceiro homem ficou ferido e foi socorrido para uma unidade hospitalar.

A equipe do DHPP presente no local do crime iniciou os primeiros levantamentos, assim como verificar a presença de câmeras de segurança que possam ter registrado a ação criminosa.

Nos primeiros procedimentos, obteve-se a informação de que o crime pode ter relação com torcida organizada e tráfico de drogas. A criança teria sido vítima por acaso. As investigações seguem para localizar o autor do crime e esclarecer a motivação da morte.

Fonte: SSP/SE