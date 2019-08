Emília Corrêa: se não for a candidata, prefiro a reeleição

29/08/19 - 11:10:02

A vereadora e defensora pública, Emília Corrêa (Patriota), que tem seu nome citado diariamente como pré-candidata a prefeita de Aracaju, explicou na manhã desta quarta-feira (29) que não descarta a hipótese e que já colocou seu nome à disposição de seu agrupamento.

Durante entrevista que concedeu ao radialista Narcizo Machado, no jornal da Fan, Emília Correa informou que aceitaria ir para a disputa, porém como cabeça de chapa, ou seja, sendo ela a candidata a prefeita ao lado de um vice. Ainda segundo ela, isso não provocaria um afastamento do grupo.

A vereadora disse entender que não tem escolha por cargos e que isso será defino por seu grupo, mas já disse que se for para disputar a eleição como vice-prefeita, ela prefere ir para a reeleição.

A vereadora explicou que como chefe do executivo, teria mais condições de continuar o trabalho que vem realizando como profissional e como vereadora. Emília entende que “estou disposta a colaborar, mas se não for como candidata, então prefiro disputar a reeleição”, afirmou.

Hoje, a vereadora faz parte do grupo político comandado pelo senador Alessandro Vieira e Dr. Emerson Ferreira (Redes), ao lado do empresário Milton Andrade e as informações são de que, tanto Emerson quanto Milton, também já colocaram o nome à disposição para disputar a eleição no ano que vem. Além disso, tem ainda a delegada Daniela Garcia que tem diariamente seu nome como possível candidata, embora ela não confirme.