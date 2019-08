Estudantes de Medicina da UFS conhecem a Assembléia Legislativa

29/08/19 - 12:40:12

Estudantes do 4º período do curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS) visitaram a Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira, 29.

Acompanhados do professor Guilherme do Espírito Santo Silva, eles cursam a disciplina Saúde Sociedade e Interação Comunitária. “É uma disciplina que visa trazer além da técnica médica do que eles aprendem em Medicina, da parte fisiológica, do conhecimento técnico; as coisas que estão acontecendo na sociedade fazendo uma interseção”, informa.

O professor acrescentou que um dos tópicos que fazem parte dessa disciplina, trata das políticas públicas. “A gente fez uma discussão em sala de aula e eles fizeram a discussão de um caso sobre política pública e hoje eles vieram visitar a Assembleia Legislativa de Sergipe para que conheçam o espaço, as pessoas para que a gente possa formar médicos com uma visão mais cidadã, com um conhecimento de como funciona o regramento da nossa sociedade”, enfatiza.

Nova experiência

O estudante Júlio Oliveira Wisniewski, disse se interessar pelo cenário político estadual e no âmbito federal, mas infelizmente alguns jovens não estão atrelados ao interesse político.

“Muita gente não tem interesse em entender o que está acontecendo com o país. Eu só tinha visto as imagens das sessões na Assembleia Legislativa pela tv. Vir aqui foi uma experiência importante, não como um estudante de medicina em si, mas como cidadão. É uma experiência diferente e que vale à pena. Eu não sabia que as pessoas podiam vir assistir as sessões, não sabia como funcionava um expediente. Ainda tem alguns estigmas, ainda olho diferente, mas acho que pelo distanciamento. Se eu começar a entender como funciona o regimento, vir mais ao plenário, entender mais o esquema político de criação de novas leis, acho que pode me ajudar bastante”, acredita.

Funcionamento

O deputado Zezinho Sobral (PODE), recebeu os estudantes no gabinete, falou sobre o funcionamento da Alese e destacou alguns projetos de sua autoria. “Destaquei as ações do nosso mandato, a exemplo da lei que beneficia as queijarias e da lei que trata da água adicionada de sais. Gostei bastante de conversar com os futuros profissionais, recordei o tempo que passei como secretário de Estado da Saúde e coloquei o meu mandato a disposição”, afirma.

Por Aldaci de Souza

Fotos: Jadilson Simões/Ascom Zezinho Sobral