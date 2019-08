Faculdade Uninassau realiza Mulheres Empreendedoras nesta sexta

29/08/19 - 09:41:35

O evento abordará marketing empreendedor – estratégia e gestão

Por: Suzy Guimarães

A Faculdade UNINASSAU Aracaju realiza, na sexta-feira, 30, a segunda etapa do encontro Mulheres Empreendedoras. O evento, que acontece as 19h, no auditório e mezanino da instituição é promovido pela coordenação do curso de Administração da Instituição e acontece no auditório e mezanino da Faculdade, será dividido em quatro etapas e trará, nessa edição, o tema “Marketing Empreendedor – Estratégia e Gestão”.

A atividade contará com exposição e serão ministradas três palestras focadas em marketing. Segundo o coordenador do curso de Administração da UNINASSAU Aracaju, Demerson Tavares, “será uma etapa muito importante e as mulheres participantes receberão uma consultoria em marketing empresarial 100% gratuita”. “Para a Universidade, é importante por incluir um projeto de consolidação de atendimento a comunidade, em especial a mulher empreendedora, dando continuidade à construção e valorização do espírito empreendedor”, disse Demerson.

O coordenador também explica que será uma grande oportunidade para que as participantes possam aprender a divulgar as suas empresas. “Nessa etapa elas estarão focadas em marketing, no sentido de divulgar suas empresas para que se consolidem no ambiente competitivo do mercado”, ressaltou o professor.

Os interessados em participar poderão realizar a inscrição no site extensao.uninassau.edu.br. A UNINASSAU fica na Avenida Augusto Franco, 2340, Bairro Siqueira Campos.

Fonte e foto assessoria