Felipe Simas vibra com terceira gravidez de Mariana Uhlmann: ‘Já é muito querida e amada’. Após anunciar que os filhos Joaquim e Maria vão ganhar um irmãozinho

“A vida faz mais sentido quando compartilhada a dois, depois com quantos frutos vierem. Sempre quis ser pai, sempre quis ter uma família. Com a chegada do Joaquim, por mais novo que fôssemos, por mais assustador que parecia ser, foi comprovado o que eu pensava. Com o passar dos dias, meses e anos, percebi que nada é mais valioso do que um simples jantar em família.”